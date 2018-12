L'Eglise béatifie 19 religieux catholiques assassinés en Algérie, dont les moines de Tibhirine

Figurent aussi parmi les "martyrs" quatre Pères blancs mitraillés dans la cour de leur mission de Tizi-Ouzou, à 100 km à l'est d'Alger, fin 1994, ainsi qu'un frère mariste, une sœur de l'Assomption, deux sœurs espagnoles augustines missionnaires, deux sœurs de Notre-Dame des Apôtres et une sœur du Sacré-Cœur, tous tués par balles à Alger en 1994 et 1995. Tous avaient refusé de quitter l'Algérie et sa population, avec qui ils se disaient profondément liés.





"Ces gens ont passé leur vie au milieu de gens du pays, à leur donner ce qu'ils pouvaient leur offrir", a expliqué à l'AFP le père Thierry Becker, curé d'Oran depuis 1962, année de l'indépendance de l'Algérie et ancien adjoint de Mgr Claverie, un des religieux assassinés.