L'élu américain ultraconservateur Steve King suscite l'indignation après des propos sur les viols et l'inceste

Le Parti républicain se serait bien passé de ce genre de sorties. Ultraconservateur, l'élu américain Steve King a refait des siennes, un an après avoir défendu le suprémacisme blanc et avoir été sanctionné par son parti. Cette fois, l'homme âgé de 70 ans, connu pour être farouchement opposé à l'avortement, a déclaré lors d'un discours devant un groupe de conservateurs à Urbandale, dans l'Iowa : "Et si on remontait tous les arbres généalogiques et qu'on en retirait ceux qui ont été le produit de viol ou d'inceste ? Est-ce qu'il resterait un humain dans le monde ?"





"Vu toutes les guerres, tous les viols, tous les pillages qui ont eu lieu [...], je ne peux pas affirmer que je n'en suis pas le produit. J'aime à penser que chacune de nos vies est aussi précieuse que les autres" a-t-il ajouté. Sa déclaration a généré bon nombres de réactions d'indignation, dans les deux camps. Randy Feenstra, élu local de l'Iowa qui fait campagne pour décrocher la nomination du Parti républicain pour le siège de Steve King l'an prochain, a jugé ses propos "étranges" et nocifs à la "cause" des Républicains : "Trump a besoin de défenseurs au Congrès, pas de distractions."