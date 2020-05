L'Élysée annonce la mort d'un légionnaire "tué au combat" au Mali

L'armée française est de nouveau endeuillée. Toujours meurtris par la mort du brigadier Dmytro Martynyouk, qui avait été blessé le 23 avril dernier par l'explosion d'un engin explosif improvisé au Mali, les légionnaires ont perdu un autre des leurs. Le légionnaire de 1ère classe Kévin Clément a été "tué au combat, ce lundi 4 mai, lors d'une opération de lutte contre les groupes armés terroristes au Mali", annonce l'Élysée, précisant qu'il était du même régiment que le légionnaire décédé vendredi.

Le président Emmanuel Macron "s'incline avec un profond respect devant le sacrifice" de ce légionnaire, "tombé dans l'accomplissement de sa mission". Il "adresse ses très sincères condoléances à sa famille et à ses frères d'armes, de la légion étrangère et de l'armée de terre" et "les assure de la pleine solidarité de la Nation dans ces douloureuses circonstances". Dans un communiqué publié lundi soir, le chef de l'État "tient à exprimer à nouveau son entière confiance aux militaires français déployés au Sahel et salue leur engagement total dans leur difficile mission". "Il souhaite rappeler le soutien de la France aux pays du G5 Sahel et sa détermination à œuvrer pour la paix dans la région, au sein de la Coalition pour le Sahel", ajoute-t-il.