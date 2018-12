"L'enfant de Krakatoa" : ce volcan à l’origine du tsunami de Java et Sumatra

Vide d'habitants, l'île volcanique est très appréciée par les touristes. Et pour cause, elle appartient au Parc national d'Ujung Kulo inscrit au patrimoine de l'Unesco pour "sa beauté naturelle", "une flore et une faune très diversifiées qui témoignent d'une évolution permanente de processus géologiques".





Le 27 août 1883, son "géniteur", le volcan Krakatoa, avait expulsé des cendres à plus de 20 kilomètres de hauteur. Conséquence : la région était restée dans le noir pendant deux jours. Plus de 36.000 personne avaient perdu la vie dans ce qui reste l'une des catastrophes naturelles les plus dramatiques survenues sur notre planète.