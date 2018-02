"L'enfant tueur" de Liverpool de nouveau condamné à de la prison pour pédopornographie

En 1993, Jon Venables et Robert Thompson, âgés de 10 ans à l'époque, avaient enlevé, torturé et tué le petit James Bulger à Liverpool (nord-ouest de l'Angleterre). Le corps de ce garçon de deux ans avait été retrouvé deux jours plus tard à proximité d'une voie ferrée. L'affaire avait provoqué un grand émoi dans le pays. Les deux condamnés avaient bénéficié d'une remise en liberté conditionnelle en 2001 et avaient eu de nouvelles identités pour leur éviter de subir des représailles.