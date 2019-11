L'Espagne se propose d'accueillir la COP25 après le désistement du Chili

Mercredi, l'ONU a annoncé "étudier les alternatives" pour l'accueil de la conférence, qui était supposée se tenir du 2 au 13 décembre et recevoir 25 000 délégués étrangers. Son annulation pure et simple reste à l'heure actuelle une des options envisagées. C'est en décembre 2018 que le Chili avait accepté d'accueillir et de présider la COP25, après le renoncement du Brésil et de son président climatosceptique Jair Bolsonaro, tout juste élu.