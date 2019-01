L’Espagne suspendue à l'opération de sauvetage d’un enfant de deux ans tombé dans un puits dimanche

L'enfant est tombé dans ce trou non signalé d'une largeur de 25 cm et d'une profondeur de 107 m, destiné à puiser de l'eau, pendant qu'il jouait à proximité de l'endroit où ses parents déjeunaient en montagne. Ces derniers sont "abattus" et "pris en charge depuis le début par une équipe de psychologues", a déclaré sur la radio espagnole RNE Elena Trigo, la porte-parole des services de secours andalous.