L'Etat belge a-t-il vraiment été condamné à "lever toutes les mesures sanitaires" ?

La Ligue des droits humains a bien déposé un recours, le 22 février dernier, devant le tribunal de première instance de Bruxelles. L'association avait comme objectif de contester la légalité des mesures décidées par la ministre de l'Intérieur, demandant "au Parlement d'adopter un cadre légal". Trois semaines plus tard, le tribunal leur a donné gain de cause, comme le rapporte la presse locale. Dans son jugement, consulté par La Libre, il a condamné l'État belge à "prendre toutes les mesures appropriées pour mettre un terme à la situation d'illégalité apparente découlant des mesures restrictives des libertés et droits fondamentaux reconnus par la Constitution". Le quotidien belge précise qu'une fois cette période dépassée, une astreinte quotidienne de 5000 euros devra être payée. Seulement, cela ne veut pas dire que toutes les mesures doivent être levées sous un mois.

Concrètement, selon le tribunal, les arrêtés ministériels pris pour instaurer certaines restrictions ne reposent "pas sur une base légale suffisante". Contrairement à la France, qui dispose de l'état d'urgence sanitaire, les mesures outre-Quiévrain s'appuient sur une ancienne loi, datée du 15 mai 2007. Comme l'explique Le Soir, celle-ci fait suite à l'explosion de gaz de Ghislenghien, et concerne donc principalement des "mesures d'évacuation" de la population. Or, le tribunal a estimé que la situation liée à la pandémie ne pouvait rentrer dans ce cadre légal. "La fermeture des divers établissements, la suspension de l'obligation scolaire, la limitation des rassemblements publics ou privés, la limitation de circuler depuis et vers la Belgique échappent aux notions que le langage courant nous impose des termes 'réquisition et évacuation", conclut ainsi l'ordonnance que se sont procurés plusieurs médias belges.