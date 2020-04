L'Etat condamné pour "faute lourde", un gouvernement d'union en Israël... ces actus que vous avez peut-être ratées JACK GUEZ, ODED BALILTY / AFP

SÉLECTION - LCI revient sur ces autres faits qui ne sont pas en lien avec la pandémie mais qui ont attiré notre attention. Des infos garanties 100% sans coronavirus.

Si l'épidémie de coronavirus fait logiquement la Une chaque jour, qu'elle semble marquer le pas, le monde continue de tourner. Pour sortir la tête des informations sur le Covid-19, nous vous proposons de garder un oeil sur ce qui se passe ailleurs dans l'actualité. Voici ce que nous avons retenu ce lundi, outre notamment la mort de Monique Villemin, la grand-mère du petit Grégory, et la fusillade la plus meurtrière de l'histoire du Canada.

L'Etat condamné pour "faute lourde" après un féminicide commis en 2014 C'est une décision rarissime : l'Etat a été condamné ce lundi pour "faute lourde" à verser 100.000 euros de dommages et intérêts à la famille d'une femme assassinée en 2014 à Grande-Synthe (Nord) par son ex-compagnon contre lequel elle avait porté plainte. La soeur et fille des victimes, Cathy Thomas, et le fils de cette dernière avaient assigné l'Etat le 30 novembre 2018 pour "fonctionnement défectueux du service de la justice". Ils réclamaient une somme totale de 360.000 euros. A l'audience, le 10 février, leur avocate Isabelle Steyer avait pointé plusieurs "failles" et une "mort annoncée".

Un séisme de magnitude 6,4 frappe la côte est du Japon Un tremblement de terre de magnitude 6,4 a frappé la côte est du Japon lundi matin, selon l'Institut de géophysique américain (USGS), mais aucune alerte au tsunami n'a été émise. L'épicentre du séisme se trouvait à 41,7 kilomètres sous les fonds marins du Pacifique, à moins de 50 km des côtes de la préfecture de Miyagi, a précisé l'USGS, estimant que le risque de pertes humaines et de dommages était faible. Après plus d'un an de crise politique, un gouvernement d'union voit le jour en Israël Après 16 mois de gouvernement de transition, trois élections législatives et des rebondissements les plus improbables et parfois les plus désespérants pour certains Israéliens, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, chef du Likoud (droite), et son ex-rival Benny Gantz, le dirigeant du parti Bleu-Blanc (centriste), ont annoncé la formation d'un gouvernement d'union et d'urgence, mettant fin à la plus longue crise politique de l'histoire du pays. L'Autorité palestinienne a condamné la formation de ce gouvernement d'union, le jugeant favorable "à l'annexion" de pans de la Cisjordanie occupée et menaçant ainsi la "solution à deux Etats".

En vidéo Israël : comment les fake news ont pollué la campagne

Nouvelle offensive des talibans en Afghanistan Malgré de nombreuses demandes de cessez-le-feu de la part de responsables internationaux et afghans et l'ouverture d'un échange de prisonniers avec Kaboul, les talibans ont intensifié leur offensive contre les forces afghanes à travers le pays. Au moins 23 soldats et policiers, ainsi que 9 civils, ont été tués dans trois attaques talibanes distinctes survenues dans la nuit de dimanche à lundi, ont déclaré des responsables à l'AFP.

Des films de Truffaut, Lynch et Chaplin sur Netflix France, c'est pour bientôt Le géant américain a annoncé un partenariat avec le distributeur MK2 pour diffuser des films de son catalogue et se renforcer dans le cinéma de patrimoine. Ce partenariat inédit "porte sur un catalogue de 50 films réalisés par François Truffaut, Charlie Chaplin, Alain Resnais, David Lynch, Emir Kusturica, Jacques Demy, Michael Haneke, Xavier Dolan, Steve McQueen ou encore Krzysztof Kieslowski", a indiqué Netflix lundi dans un communiqué. "Nous sommes très heureux que Netflix se renforce sur le cinéma de patrimoine et les grand auteurs internationaux", a réagi Nathanaël Karmitz, patron de MK2, cité dans le communiqué. Cet accord est survenu "après plusieurs mois de négociation". Le célèbre photographe américain Peter Beard retrouvé mort Le célèbre photographe américain Peter Beard, connu pour ses clichés animaliers mais aussi mondains, a été retrouvé mort dimanche non loin de sa résidence de Montauk, à l'est de New York, ont annoncé ses proches. Atteint de démence sénile, le New-Yorkais d'origine était porté disparu depuis le 31 mars, date à laquelle il avait été aperçu pour la dernière fois à l'extérieur de sa maison. Il était âgé de 82 ans.

Dopage : le Chilien Nicolas Jarry contrôlé positif en Coupe Davis et suspendu 11 mois Le Chilien Nicolas Jarry a été suspendu 11 mois pour dopage à la suite d'un contrôle effectué lors de la Coupe Davis en novembre à Madrid et qui s'est avéré positif à des anabolisants, a annoncé la Fédération internationale de tennis (ITF). L'échantillon d'urines prélevé le 19 novembre 2019 contenait des traces de ligandrol et de stanozolol, précise l'ITF. Le joueur de 24 ans (89e mondial), dont la suspension débute au 16 décembre 2019, pourra rejouer à partir du 16 novembre 2020.

