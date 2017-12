Catalogne : les indépendantistes conservent leur majorité au parlement

Seulement, même si l'union de ces trois partis permet une majorité absolue, la première force politique élue dans cette province est le parti libéral anti-indépendance Ciudadanos, qui obtient 37 sièges. "Une chose est désormais encore plus claire (...) la majorité sociale soutient l'union avec le reste des Espagnols et des Européens et les partis nationalistes ne pourront plus jamais parler au nom de toute la Catalogne, car la Catalogne c'est nous tous", a martelé jeudi soir Inès Arrimadas, chef de file de Ciudadanos.