L'État islamique formerait des enfants à devenir des kamikazes en Europe

Le groupe terroriste les surnomme les "lionceaux du califat." Ces enfants et adolescents qui sont en train de grandir avec la haine de l'Occident sont le "projet au long cours" de l'État islamique, selon les mots de Jonathan Geffroy. À la question "Ne pensez-vous pas qu’ils auront du mal à trouver des candidats ?" posée par la DGSI, le Toulousain répond sans détours : "Non, ça existe déjà, il y a les orphelins avec des écoles pour eux, après il y a les femmes qui restent là-bas et dont les enfants grandissent avec cette idéologie, et la haine de la coalition et de l’Europe. Y'a les Syriens aussi…"





Selon les déclarations du Français, ce projet, initié par les frères Clain eux-mêmes, avait été "validé" par le "Lajna [le comité exécutif de l’EI]" avant son départ de Syrie. L'un des fils de Jean-Michel Clain, Othman, 16 ans, aurait été nommé à la tête des “opérations extérieures enfants” pour la France. L'adolescent choisirait les combattants envoyés commettre des attentats dans l'Hexagone.





La DGSI se montre néanmoins prudente car la récente déroute militaire de l'État islamique a peut-être mise à mal le développement de ce projet. Selon la DGSI, une trentaine de mineurs français sont soupçonnés d’avoir déjà participé concrètement aux activités du groupe.