L'Ethiopie plante plus de 350 millions d'arbres en 12 heures, un record

L’objectif de l’Éthiopie, qui entend ainsi lutter contre le réchauffement climatique et assurer son autonomie en bois, est encore plus grand. La campagne nationale de plantation vise les 4 milliards d'arbres plantés pendant la saison des pluies, soit entre mai et octobre. Un effort nécessaire alors que moins de 4% des terres du pays sont boisées, contre 30% à la fin du XIXe siècle selon l'ONU.





Le pays souffre également des effets de la crise climatique : érosion des sols, déforestation, sécheresses récurrentes et inondations exacerbées par l’agriculture. Des conditions difficiles pour une grande majorité de la population, qui dépend de l'agriculture pour subsister...