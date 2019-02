L'ex-avocat de Donald Trump charge violemment le président américain devant le Congrès

Donald Trump, qui dit-on, regarde la télévision dès qu’il le peut, même depuis le Vietnam. Pour cause, son ancien avocat personnel effectue une déposition devant le Congrès aux États-Unis. Après l'avoir défendu bec et ongles pendant des années, Michael Cohen charge violemment le président américain, avec un portrait ravageur et des témoignages explosifs durant plusieurs heures.



