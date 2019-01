L'ex-avocat de Trump reporte son audition au Congrès et évoque des "menaces" de la part du président

Après avoir travaillé 10 ans pour la Trump Organization, Michael Cohen, condamné à trois ans de prison pour avoir notamment acheté le silence de deux ex-maîtresses présumées du milliardaire new-yorkais pendant la campagne présidentielle de 2016, est devenu un témoin à charge potentiellement dangereux pour le président.





Jamie Raskin, représentant démocrate de l'Etat du Maryland au Congrès qui siège dans cette commission, a immédiatement jugé "inacceptable" toute tentative d'intimidation émanant du président américain.





"Si c'est vrai - et les déclarations du président menaçant Michael Cohen et sa famille sont des tentatives évidentes d'entraver son audition - il s'agit d'une attaque flagrante contre l'état de droit et j'appelle tous mes collègues, démocrates et républicains, à rejeter ce nouveau palier atteint dans le manque de respect présidentiel à la Constitution, au gouvernement démocratique et à la séparation des pouvoirs", a tweeté M Raskin.