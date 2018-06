L'ex-chef de campagne de Trump Paul Manafort derrière les barreaux jusqu'à son procès

Une décision qui représente une victoire pour le procureur spécial Robert Mueller. Ce dernier soutenait en effet que l'incarcération de Paul Manafort était nécessaire afin qu'il n'influence pas des témoins lors de son futur procès. Cette incarcération intervient également quelques heures après que Donald Trump a minimisé la pertinence et la crédibilité de l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016, après la publication d'un rapport officiel rendu public jeudi.





Paul Manafort, lobbyiste de 69 ans, doit comparaître cet été devant la justice pour blanchiment, fraude fiscale et bancaire et lobbying illégal. Il dément toutes les charges qui le visent. Paul Manafort cultive des liens anciens avec un parti politique pro-Russe en Ukraine et un oligarque proche du Kremlin. Mais de son côté, Moscou nie s'être immiscé dans la présidentielle américaine de 2016.