L'ex-Premier ministre Manuel Valls encaisse une lourde défaite à Barcelone

Né à Barcelone en août 1962, Manuel Valls a été élevé à Paris par un père catalan et une mère italo-suisse puis naturalisé français à 20 ans. "Depuis ma naissance (...) ma relation avec Barcelone", où il passait ses vacances, "a été intime, constante", avait-il dit lors de l'annonce de sa candidature en septembre qui avait mis fin à des mois de suspense.





Après son échec aux primaires socialistes pour la présidentielle 2017 en France et son difficile ralliement à Emmanuel Macron, Manuel Valls avait décidé de changer d'horizon en s'engageant de l'autre côté des Pyrénées, multipliant meetings et manifestations contre les indépendantistes catalans qui ont tenté de faire sécession il y a un an et demi. Ces indépendantistes ont été au cœur de ces attaques.