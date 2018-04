L’ex-président Bush hospitalisé au lendemain des funérailles de son épouse

George H. W. Bush, 41e président des Etats-Unis et père de George W.Bush, lui-même ancien chef d’Etat, a été hospitalisé dimanche, quelques heures seulement après les funérailles de sa femme Barbara. Âgé de 93 ans, il souffre d’une "infection qui s’est diffusée dans le sang".





C’est à Houston, lieu où ont eu lieu les obsèques, qu’a été admis l’ex-président. Selon son porte-parole via Twitter, "il répond aux traitements et semble se remettre". Atteint de la maladie de Parkinson et se déplaçant en fauteuil roulant, il était accompagné de son fils George W. Bush lors des funérailles de Barbara, samedi.