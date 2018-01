L'explosion d'une ambulance piégée fait 40 morts à Kaboul

Les attentats se sont multipliés en Afghanistan. Ce matin du 27 janvier 2018, un kamikaze a embarqué dans une ambulance et s'est fait exploser en plein centre de Kaboul. Le bilan provisoire fait état de 40 morts et de nombreux blessés. Cette attaque, revendiquée par les talibans, est la troisième en une semaine dans la capitale afghane.



