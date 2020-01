L'explosion d'une usine en Espagne fait trois morts

En effet, une personne est décédée à l'intérieur d'un bâtiment situé dans une ville proche du parc industriel, qui s'est effondré en raison de l'onde de choc, a précisé la Protection civile. Le site du journal local El Periodico de Catalunya précise que la victime est un homme, et El Pais indique que ce dernier se trouvait dans un immeuble de Torreforta, un quartier de Tarragone. Selon La Vanguardia, c'est un morceau de fer provenant de l'usine et pesant plus 800 kg, qui a été projeté jusqu'à l'immeuble et a causé l'effondrement du toit du 2e étage. Cités par le quotidien, des voisins disent avoir vu "une boule de feu" s'écraser sur cet immeuble de 5 étages.

Le bilan s'est depuis aggravé après la découverte du corps d'un des ouvriers travaillant à l'usine et qui était, depuis la veille, porté disparu. Son corps, sans vie, a été retrouvé ce mercredi matin après, les recherches ayant été suspendues aux alentours de 2h du matin par précaution de sécurité, explique El Pais.