L'homme qui a envoyé des colis piégés à des personnalités anti-Trump condamné à 20 ans de prison

Selon la presse locale, les avocats de la défense ont fait le portrait d'un homme perturbé ayant vécu une enfance compliquée. Cesar Altiere Sayoc, qui avait déjà un casier judiciaire chargé, était livreur de pizza et travaillait également dans un club de strip-tease. Il s'était découvert une passion pour Donal Trump en 2016 et vivait dans une camionnette recouverte de posters à l’effigie du chef de l'Etat et d'affiches anti-démocrates. Avec le temps, il serait devenu "de plus en plus obsédé, paranoïaque et en colère" envers les différents adversaires du président des Etats-Unis.