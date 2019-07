L'Homme sur la Lune, déjà 50 ans d'exploit

Après le premier alunissage de 1969, six missions américaines sont allées vers la Lune par le biais du programme Apollo. Certaines ont abouti à un succès, d'autres non. Au total, douze Américains ont eu le privilège de marcher sur la Lune.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.