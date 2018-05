L'humeur de Bachelot : "Erdogan est infréquentable, mais il est aussi indispensable, et c'est bien là notre problème"

Des sympathisants d'Erdogan ont fait pression sur un kiosquier pour faire retirer une affiche du Point, au Pontet, près d'Avignon. L'affiche mentionnait le titre "Le dictateur", avec la photo du président turc. Emmanuel Macron a traité cet acte d'inqualifiable et d'inacceptable sur Twitter. Erdogan arrive à intervenir sur les communautés turques installées en Allemagne et en France. S'il bafoue ouvertement ainsi la démocratie occidentale, pourquoi maintient-on encore les liens avec ce chef d'Etat que nous traitons de dictateur ?



