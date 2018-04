L'humeur de Bachelot : "Je reste une inconditionnelle de Lady Di et de ses malheurs et je vous laisse à vous cette Middleton totalement horripilante !"

A la surprise générale, Kate Middleton est sortie de la maternité seulement sept heures après avoir accouché de son troisième enfant, un garçon. La Duchesse de Cambridge est partie de la Lindo Wing du St Mary's Hospital aux côtés du prince William, toute fraîche et pimpante dans sa robe rouge, en tenant fièrement leur bébé. Elle semble une nouvelle fois avoir voulu rendre hommage à sa belle-mère.



Ce lundi 23 avril 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'humeur de Bachelot", nous parle de la sortie de Kate Middleton à la maternité du St Mary's Hospital. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 23/04/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.