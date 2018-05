L'humeur de Bachelot : "La paix internationale a-t-elle quelque chose à attendre d'une organisation croupion ?"

Des affrontements ont éclaté entre des Palestiniens et des soldats israéliens lundi, faisant près de 59 morts et 2 500 blessés. Notons que le 14 mai, jour de commémoration de la création de l'Etat d'Israël, rappelle également aux Palestiniens la Nagba, la catastrophe qui a marqué leur expulsion de leurs terres et de leurs maisons. Depuis le plan de partage de la Palestine, daté du 29 novembre 1947, les résolutions de l'ONU se sont multipliées. Quelles sont-elles ? Ont-elles été efficaces ?



Ce lundi 15 mai 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'humeur de bachelot", nous parle des affrontements entre les Palestiniens et les soldats israéliens lundi. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 15/05/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.