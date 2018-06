L'Humeur de Bachelot : "Les Italiens, ça ose tout, c'est comme ça qu'on les aime !"

Giuseppe Conte, le nouveau Premier ministre italien, a présenté jeudi la composition de son gouvernement, validé cette fois-ci par le président Sergio Mattarella. Ainsi, Matteo Salvini, le leader de l'hétéroclite coalition droite, est le nouveau ministre de l'Intérieur et Luigi Di Maio, le chef du Mouvement Cinq Etoiles, a été nommé ministre du Développement économique. A quoi l'Europe doit-elle s'attendre ? Quid du reste de la liste des ministres du nouveau gouvernement ?



