L'humeur de Bachelot : "Réjouissons-nous, les femmes ont le droit de conduire leur voiture !"

En Arabie Saoudite, les femmes ont eu le droit de conduire leur voiture. Toutefois, la discrimination en leur encontre est toujours appliquée, tel l'aval du tuteur pour pouvoir s'inscrire à l'université, postuler à un emploi ou se marier. L'adultère est puni de mort et elles ne sont pas protégées contre les violences sexuelles. D'autant plus que les militantes féministes sont jetées en prison. Quant aux hommes, en particulier les minorités raciales et sexuelles, quid de leurs conditions ?



