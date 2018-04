L'humeur de Bachelot : "Si leur relation se solidifie, les deux chefs d'États coréens mériteraient bien le prix Nobel de la Paix"

Une nouvelle histoire est-elle en train de s'ouvrir entre Kim Jong-un et Moon Jae-in ? Les deux présidents se sont retrouvés à la frontière démilitarisée qui sépare les deux Corées pour un sommet historique. Ils y ont échangé une poignée de main hautement symbolique. En effet, Kim Jong-un est devenu le premier dirigeant nord-coréen à marcher sur le sol sud-coréen depuis la fin de la dernière guerre de Corée de 1950 à 1953. Pour certains, ils mériteraient le prix Nobel de la Paix. Serait-ce une bonne idée ?



Ce vendredi 27 avril 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'humeur de Bachelot", nous parle de la poignée de main historique qui a eu lieu entre Kim Jong-un et Moon Jae-in. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 27/04/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.