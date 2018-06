L'humeur de Bachelot : "T-shirts floqués, vestes calligraphiées ou même tatouages bien visibles deviendront ainsi porteurs de messages politiques"

En déplacement à la frontière mexicaine jeudi, Melania Trump a fait polémique en portant une veste d'une célèbre marque espagnole. En effet, la presse a essayé de décrypter le sens du message que l'on pourrait traduire par "Je m'en fous vraiment, et vous ?", inscrit sur le vêtement. Sachant la position de Première dame américaine sur les familles de migrants séparées dans son pays, à qui voulait-elle s'adresser ? Quels genres d'inscription pourrait-on proposer aux conjoints de dirigeants d'Etat condamnés au silence ?



