L'humeur de Bachelot : Trump-Kim Jong-Un, "Rien de tel qu'un istriot pour négocier avec un zozo dangereux du même calibre"

Donald Trump a décidé jeudi d'annuler le sommet prévu le 12 juin à Singapour avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Evoquant l'armée américaine comme "la plus forte au monde", le président américain affirme que les Etats-Unis sont prêts en cas de frappes nucléaires. Comment interpréter cette décision ? Quid des personnalités des deux dirigeants ?



