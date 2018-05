L'humeur de Bachelot : "Vous allez me dire que le pire n'est pas certain, je n'en suis pas sûre sûre"

Plus de deux mois après les élections en Italie, la Ligue et le Mouvement 5 étoiles, qui s'étaient retrouvés en tête des voix, ont fait alliance. Toutefois, sans arriver à trancher lequel des leaders des deux partis se retrouverait au poste de Premier ministre, ils ont finalement tranché pour une personnalité de la société civile. Que donnerait ce scénario italien en France ? Quid du programme du gouvernement italien ?



