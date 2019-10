L'humeur de Beaugrand : la mort d'al-Baghdadi, raconté comme un film par Trump

L'HUMEUR DE BEAUGRAND - Dans une autre vie, Donald Trump aurait pu être storyteller. Dimanche, le président américain a décrit la scène de la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi comme s'il racontait un film.

Tout ce week-end, les yeux du monde étaient rivés vers la Syrie et les Etats-Unis. Dès samedi, Donald Trump avait annoncé sur son compte Twitter "Quelque chose d'énorme vient de se passer". Il faisait référence à un raid américain en Syrie, durant lequel le leader de l'Etat islamique est mort. Le président américain annonce la nouvelle dimanche et raconte le déroulement du raid. Un récit digne d'un film hollywoodien vu la façon dont Donald Trump le décrit. Et tout au long de son histoire, il n'a pas mâché ses mots.



