L'humeur de Beaugrand : Macron-Bolsonaro, la diplomatie du clash

Le "match de boxe" entre les présidents français et brésilien n'en finit pas. Tout a commencé par les demandes d'excuses de Jaïr Bolsonaro après avoir été critiqué par son confrère Emmanuel Macron sur sa gestion des incendies. Le pic de la tension s'est produit quelques jours plus tard. Ce premier a rayé la physique de Brigitte Macron. L'époux de cette dernière lui a répondu d'une manière très diplomatique : "C'est triste, mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens". Il va sans dire que la cote de popularité du chef d'Etat brésilien est en chute libre après cela. D'ailleurs, son peuple s'est excusé de son attitude.



Ce mercredi 28 août 2019, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "L'humeur de Beaugrand", parle du "match de boxe" entre Emmanuel Macron et Jaïr Bolsonaro. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 28/08/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.