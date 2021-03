L'île Maurice instaure un deuxième confinement pour lutter contre le Covid-19

Comment le confinement se met-il en place dans l'archipel ? Dès ce mercredi, seuls les services essentiels seront opérationnels, notamment le port, l'aéroport, les services hospitaliers, les secours d'urgence. À compter de jeudi, les supermarchés, les boulangeries, les stations essence et les pharmacies seront accessibles selon un principe de rotation des consommateurs par ordre alphabétique. "Je suis certain que nous pourrons reprendre nos activités le plus vite possible", a également dit le Premier ministre.

Les marchés, cinémas, restaurants, bars, gyms, coiffeurs, lieux de culte, centre commerciaux et plages resteront fermés pendant toute la durée du confinement. Face à ce nouveau "lockdown", les dirigeants de l'opposition grincent des dents. L'ancien Premier ministre Navinchandra Ramgoolam a dénoncé "l'incompétence du gouvernement."