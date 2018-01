L'incroyable et dramatique histoire de triplés séparés à la naissance pour une expérience scientifique

De son côté, David Kellman découvre ainsi les images de ces deux hommes qui lui ressemblent énormément et s'intéresse à leurs vies. Il s'aperçoit alors qu'il est, lui aussi, né le même jour, et qu'ils ont, comme lui, été adoptés. Très vite, les trois frères sont réunis et l'histoire fait sensation, au point de les propulser en véritables vedettes à Manhattan. Ces derniers vont d'ailleurs faire une apparition dans un film au côté de la popstar Madonna, intitulé Recherche Susan désespérément.





Aujourd'hui âgé de 56 ans, Bobby Shafran raconte à l'AFP le jour où il a vu ses frères pour la première fois : "Notre première rencontre était complètement surréaliste. Tout ce qui arrivait était tellement irréel qu'on avait presque l'impression de rêver". Au-delà du conte de fées, c'est une réalité plus sombre qui va découler de ces retrouvailles. En effet, leur séparation à la naissance n'était pas le fruit du hasard mais faisait partie d'une expérience polémique sur l'inné et l'acquis, entamée dans les années 1960 par le psychanalyste Peter Neubauer. Ainsi, de multiples visites d'inspecteurs pendant leur enfance, et qui étaient censées alimenter "une étude sur le développement de l'enfant", servaient en réalité à des travaux sur l'évolution des triplés dans des environnements familiaux différents.