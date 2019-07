L’incroyable fuite de l’épouse de l’Emir de Dubaï, qui depuis Londres réclame le divorce et craint pour sa vie

Mais pour quelles raisons la princesse a-t-elle décidée de s'enfuir ? La princesse Haya de Jordanie se serait réfugiée à Londres "par crainte d'être assassinée ou ramenée de force à Dubaï" selon le Daily Mail. Une crainte qu'elle nourrit depuis qu'elle a découvert que son mari lui aurait menti au sujet de "l'emprisonnement et la torture de sa fille aînée".





En effet, en mars 2018, c'est la princesse Latifa Al Maktoum, l'une des filles de l'émir, eue avec une autre femme, qui s'est échappée des Emirats arabe unis par la mer pour refaire sa vie aux Etats-Unis. Dans une vidéo Youtube, elle dénonçait la maltraitance qu'elle subissait de la part de son père. Mais celle-ci a été interceptée et serait depuis emprisonnée et torturée à Dubaï, selon le Daily Mail. A ce jour, la jeune femme n'est pas réapparue vivante depuis décembre 2018. Des faits que Haya de Jordanie ignorait, son mari prétendant que Latifa avait été victime d'un complot d'extorsion. "La princesse Haya a finalement appris la vérité sur ce que son mari avait fait à sa propre fille et craint que cela ne lui arrive aussi. [...] Elle a découvert par elle-même ce que Latifa avait enduré et s'est demandée quel genre d'homme met sa propre fille en prison ? ", explique l'une des sources au quotidien.





Cette fuite serait également motivée par la jalousie du monarque envers son épouse et le garde du corps de la famille, selon The Times. Une "apparente proximité" qui a éveillé des soupçons d'infidélité de la part de l'émir et qui aurait provoqué sa colère.