L'Inde passe le seuil des 200.000 morts du Covid-19, un chiffre probablement sous-estimé

Une journée noire. L'Inde a enregistré ce mercredi plus de 3000 morts (3293) du Covid-19, un record en l'espace de 24 heures. Au total, ce sont désormais 201.187 personnes qui ont succombé à l'épidémie dans le pays depuis le début de la pandémie. À noter que de nombreux experts estiment le véritable bilan humain plus élevé.

L'explosion épidémique dans le pays est notamment imputée à un variant du virus plus virulent et à des rassemblements politiques et religieux de grande ampleur. Les hôpitaux du pays sont submergés, impuissants face à l'afflux toujours plus important de malades. Les pénuries - lits, brancards, oxygène et médicaments - se multiplient. La crise est particulièrement grave à New Delhi, les terribles images de personnes à bout de souffle mourant aux portes des hôpitaux bondés ont déjà fait le tour du monde.