L'Inde submergée par le Covid-19 : "Aucun pays n’a encore été frappé aussi durement "

La situation en Inde devient de plus en plus inquiétante. A quel bilan faut-il s’attendre ?

C’est clairement une catastrophe majeure et aucun pays n’a encore été frappé aussi durement depuis le début de la pandémie. Les autorités recensent chaque jour plus 350.000 nouveaux cas et 3000 morts par jour. Il est évidemment difficile de faire des pronostics mais nous savons tous combien il est compliqué de ralentir la pandémie, y compris dans nos pays industrialisés lorsque les hôpitaux sont saturés.

Comment vous préparez vous à ce drame annoncé ?

Nous nous préparons surtout à préserver des vies et à protéger les enfants qui sont les victimes collatérales de cette catastrophe. Mais évidemment, en parallèle nous avons aussi déclenché une aide d’urgence exceptionnelle en envoyant du matériel médical de première nécessité : 3000 bouteilles et concentrateurs d’oxygène pour traiter en milieu hospitalier des patients dans un état critique, des canules nasales et 85 appareils de dépistage RT-PCR. En plus, L’Unicef appuie la mise en place de 25 centrales à oxygène pour les hôpitaux du nord est et du Maharashtra, ainsi que l’installation de plus de 70 scanners thermiques dans différents points d’entrée du pays.

Nous essayons en parallèle de maintenir au maximum les programmes et services de base en faveur des enfants (éducation, santé et protection) et de poursuivre la distribution de vaccins COVID-19 dans le cadre de l’initiative Covax que nous soutenons massivement dans une centaine de pays à travers le monde, dont l’Inde évidemment.

Quel type d’aide voulez-vous apporter ? Quel montants engagés ?

Nos équipes déploient leur maximum mais c’est surtout sur le plan logistique et matériel que l’Unicef peut faire la différence. Nous estimons pour le moment à 21 millions de dollars l’aide pour fournir ce matériel d’urgence additionnellement aux plus de 50 millions de dollars pour les programmes de lutte contre l’épidémie dans le pays. Ce montant sera probablement révisé à la hausse dans quelques jours.