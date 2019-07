L'Iran confirme l'arrestation de la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah

Sciences Po a dénoncé une arrestation "inadmissible et révoltante". "Nous sommes (...) en contact étroit et régulier avec la cellule de crise du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères", précisent les présidents de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) et de Sciences Po, Olivier Duhamel et Frédéric Mion. "Nous mettons et continuerons de mettre tout en oeuvre pour que notre collègue Fariba soit libérée dans les plus brefs délais et les meilleures conditions", ajoutent-ils.