L'Italie et Malte refusent d'accueillir le navire Open Arms et ses 121 migrants

Après six jours de navigation sans but avec 121 migrants à bord, le navire humanitaire Open Arms, affrété par l'ONG espagnole Proactiva, a finalement reçu la mauvaise nouvelle en provenance à la fois de Malte et de l'Italie. Il lui est interdit de procéder à tout débarquement sur l'île et sur la Botte.





Le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini, qui vient d'emporter le vote des deux chambres pour renforcer considérablement l'arsenal législatif anti-migrants, a même menacé l'ONG : "Que l'Open Arms ne l'oublie pas, les eaux territoriales sont fermées pour lui et nous sommes prêts à confisquer le navire". Toute violation, du fait de la nouvelle loi, exposerait le commandant ou l'armateur du navire à une amende pouvant aller jusqu'à un million d'euros.