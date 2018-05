L'Italie traverse une crise politique sans précédent

L'Italie est un pays en pleine crise politique. 24 heures après le renoncement de Giuseppe Conte, le président italien, Sergio Mattarella a rencontré Carlo Cottarelli, l'homme qui sera chargé de former un nouveau gouvernement. Ce dernier est un ancien haut responsable du Fonds monétaire international (FMI) et il s'est engagé à réduire le train de vie de l'État. Un programme aux antipodes de ce que souhaitent les deux partis populistes arrivés en tête des élections.



