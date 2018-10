L'œil de l'ouragan Michael frappe la Floride

L'ouragan Michael devrait traverser l'Alabama ce mercredi 10 octobre. Le gouverneur de Floride a déclaré que cet ouragan est potentiellement catastrophique. Les quantités d'eau qui sont déjà tombées sont impressionnantes. Les vents ont dépassé les 230 km/h, et les premiers effets se sont fait également ressentir à l'intérieur des terres. Près de deux millions d'habitants ont d’ailleurs été appelés à évacuer les lieux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.