L'offensive turque en Syrie soulève de nombreuses questions

JT 20H - L'offensive turque en territoire syrien est condamnée par plusieurs pays, dont le notre. Que recherche précisément le président turque ? Que se passe-t-il sur le terrain ? Les djihadistes français détenus sur place peuvent-ils s'échapper ?

L'offensive de l'armée turque vise plusieurs villes contrôlées par les forces kurdes, au Nord de la Syrie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a en effet un double objectif : sécuriser sa frontière en créant une zone tampon. Puis reloger la majeure partie des trois millions et demi de Syriens réfugiés en Turquie, sur cette bande de terre.



