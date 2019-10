L'offensive turque sème le chaos dans le nord de la Syrie

JT 20H - Après cinq jours de combats intenses, le pilonnage en Syrie se poursuit. La situation est payée au prix fort par des civils, avec des dizaines de morts et de blessés, ainsi que plus de 130 000 personnes sur les routes.

Les bombardements massifs par l'armée turque d'une large zone située en Syrie ont des conséquences désastreuses : des morts civils par dizaines, des règlements de comptes, des lynchages et un exode massif. Depuis dimanche, l'armée syrienne est aussi entrée en jeu à la demande des Kurdes. Abandonnés par leurs alliés américains, ils ont dû faire appel à Bachar al-Assad, leur ennemi de toujours.



