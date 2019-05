L'ONU s'inquiète du sort de millions de civiles en Syrie

Des millions de civiles sont en danger depuis que les bombardements du régime de Damas sur Idleb ont repris. Selon l'ONU, 15 hôpitaux et 16 écoles ont été détruits; ce qui représente une violation manifeste des traités internationaux. Près de 180 000 personnes se sont enfuies depuis le début des attaques. Certains habitants se sont réfugiés dans les oliveraies.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.