L'opposante biélorusse Tikhanovskaïa évoque une rencontre "formidable" avec Macron, qui promet de jouer les médiateurs

"Le président français est une personnalité formidable. Il nous a promis de faire tout son possible pour appuyer les négociations et nous a dit que le temps est crucial parce que beaucoup de gens sont en train de souffrir à cause de ce régime. Un grand nombre de Biélorusses sont en prison, et nous ferons tout pour aider à faire libérer ces prisonniers politiques." "Nous ferons de notre mieux en tant qu'Européens pour aider à la médiation", a confirmé Emmanuel Macron aux journalistes à l'issue de la rencontre. Il a précisé qu'il comptait "revenir à la médiation de l'OSCE afin de progresser".

Le Président français "soutient l'idée de la médiation parce qu'il comprend que des pays puissants doivent être impliqués pour entamer des négociations avec Loukachenko. Il est prêt à apporter son aide sur ce point", a déclaré l'opposante. "Pour M. Macron, ce n'est pas seulement de l'intérêt politique, il y voit de l'intérêt en tant qu'être humain car nos droits sont bafoués, nous avons une dictature. Il comprend les gens qui se battent pour leurs droits", a-t-elle ajouté.