L'ordonnance de Bachelot : "Heureusement que certains se sont saisis de vrais sujets qui devraient faire avancer la cause des droits humains"

Netflix, une entreprise américaine de films et de séries, a publié une note stipulant des règles strictes sur le comportement relationnel au sein de son personnel. Ainsi, fixer un ou une collègue plus de cinq secondes sera considéré comme du harcèlement et les témoins sont incités à dénoncer cet acte. Autre fait, Donand Trump a fait séparer les enfants de leurs parents migrants illégaux, poussant ainsi les Etats-Unis à couper leurs relations avec le Conseil des droits de l'Homme à l'ONU.



Ce mercredi 20 juin 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'ordonnance de Bachelot", nous parle des actions anti-droits de l'Homme aux Etats-Unis. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 20/06/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.