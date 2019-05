L’UE offre 20.000 titres de transport pour que les jeunes explorent l'Europe : voici qui est concerné

Il n’y en aura pas pour tout le monde. Non, tous les jeunes gens ne bénéficieront pas des titres de transport que compte offrir la Commission européenne, comme elle l’a annoncé jeudi. Pour cela, il faut en effet être précisément né entre le 2 juillet 2000 et le 1er juillet 2001. Être disponible pour un voyage, seul ou en groupe, dans au moins deux pays, entre le 1er août 2019 et le 31 janvier 2020, pour une durée d'un jour minimum et d’un mois maximum. Consentir à prendre le train (sauf rares exceptions). Et avoir révisé son Union européenne (UE).