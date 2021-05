L'UE prévoit jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide à la Biélorussie quand elle deviendra une démocratie

BIÉLORUSSIE - L'Union européenne a présenté vendredi un projet de soutien à la Biélorussie prévoyant jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide au pays, en cas de transition démocratique quand Alexandre Loukachenko aura quitté le pouvoir.

"Les grandes lignes d'un plan global de soutien économique à une future Biélorussie démocratique" ont été communiquées par la Commission au Conseil européen, qui représente les 27 États membres de l'UE. Ce plan, d'un "montant maximal de 3 milliards d'euros", sera activé une fois que la Biélorussie aura entamé une transition démocratique", a indiqué la Commission dans un communiqué. Elle rappelle que l'UE a jugé "ni libre, ni équitable" l'élection présidentielle d'août 2020, qui a vu la réélection de M. Loukachenko.

"Nos messages sont doubles. Au peuple de Biélorussie : nous voyons et entendons votre désir de changement, de démocratie et d'un avenir radieux. Et aux autorités biélorusses : aucune répression, brutalité ou coercition n'apportera la moindre légitimité à votre régime autoritaire", a déclaré la présidente de la Commission, Ursula Von der Leyen, citée dans le communiqué."Lorsque la Biélorussie entamera sa transition démocratique pacifique, l'UE sera là pour l'accompagner", a-t-elle ajouté. "Jusqu'à présent, vous avez ignoré de manière flagrante le choix démocratique du peuple biélorusse. Il est temps de changer de cap", a-t-elle lancé à l'attention du président Loukachenko. Ce plan, composé de subventions et de prêts, visera à "stimuler la reprise économique du pays, à s'attaquer aux réformes structurelles essentielles et à investir dans les infrastructures".

Des relations tendues avec Minsk

Une porte-parole de la Commission a précisé que Mme Von der Leyen avait écrit à la chef de l'opposition biélorusse, Svetlana Tikhanovskaïa, et à d'autres personnalités de l'opposition afin "d'exprimer son respect et son admiration pour le courage et la force du peuple biélorusse." La proposition intervient alors que l'UE a accru la pression sur le régime en place à Minsk après l'atterrissage forcé d'un vol Ryanair Vilnius-Athènes dimanche et l'arrestation d'un journaliste dissident à bord. Les Européens ont décidé d'interdire aux compagnies aériennes biélorusses le survol du territoire de l'UE et ont recommandé à leurs transporteurs d'éviter l'espace aérien du pays.

Ils travaillent en outre à l'élargissement des sanctions contre la Biélorussie et envisagent de frapper des secteurs clés de l'économie pour tenter de réduire le soutien financier au pouvoir. L'Union européenne a déjà gelé les avoirs et interdit l'octroi de visas à M. Loukachenko et à 87 autres personnalités du régime.

