L'Ukraine annonce avoir mis en scène la mort du journaliste russe Babtchenko pour le protéger d'une tentative d'assassinat

Le journaliste et écrivain russe est connu pour être critique de longue date du régime de Vladimir Poutine. Opposé à l’annexion de la Crimée, en 2014, et à la guerre menée par Moscou dans l’est de l’Ukraine, il avait fui la Russie en février 2017 après avoir reçu des menaces de mort, consécutives à une violente campagne sur Internet et sur les télévisions russes.





Au même moment, Kiev vient d'annoncer l'arrestation d'un homme accusé de préparer l'assassinat du journaliste.