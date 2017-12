L'Unicef tire la sonnette d'alarme : une "année cauchemardesque" pour les enfants victimes de conflits à travers le monde

Malheureusement, les enfants Rohingyas sont eux aussi loins d'être épargnés. Ils souffrent des conséquences des tensions entre les Forces armées et les différentes ethnies qui les combattent. Au sud-Soudan encore, plus de 19.000 enfants ont été recrutés par des groupes armés et depuis le début du conflit en 2013 et plus de 2300 d'entre eux sont morts.





En Ukraine, ce sont pas moins de 220.000 enfants qui vivent avec la menace constante des mines et des tensions. Au Yemen, après trois ans de conflits, plus de 11 millions d'enfants ont besoin d'une assistance humanitaire dont 1.8 millions qui souffrent de malnutrition.





"Les chiffres réels étant probablement beaucoup plus élevés", indique l'Unicef. Elle estime d'ailleurs que dans ce pays, un enfant meurt toutes les 10 secondes, faute de soins basiques. Pour l'organisation, les parties prenantes de ces conflits doivent "s'acquitter de leurs obligations en matière de protection des enfants, et la communauté internationale faire plus pour les tenir responsables", dénonce le rapport.